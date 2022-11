Nederlandse politie gebruikt cola om vastgelijmde klimaatactivisten snel los te maken

115 kilogram cocaïne ter waarde van 11,5 miljoen euro onder­schept langs N4 in Aarlen

Bij een actie zaterdag langs de N4 in Aarlen heeft de federale gerechtelijk politie (FGP) van Luxemburg 115 kilogram cocaïne in beslag genomen. Vijf personen zijn opgepakt. De verdachten hadden de drugs verstopt in betonnen tegels om de uitvoer te vergemakkelijken. Dat heeft het parket bekendgemaakt.

