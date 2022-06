Nederlandse Gino (9) vermist na bezoek aan speeltuin: step gevonden die mogelijk van jongen is

UPDATEIn de Nederlandse gemeente Kerkrade, vlak bij de Belgische grens, wordt met man en macht gezocht naar Gino van der Straeten (9). De Nederlandse jongen is sinds woensdagavond vermist na een bezoek aan de speeltuin. De politie houdt rekening met een misdrijf en spreekt van “levensgevaar”. In Landgraaf, enkele kilometers verderop, is gisterenavond een step gevonden die veel lijkt op die van de jongen. Dat heeft een woordvoerster van de politie gezegd.

Van der Straeten werd woensdag tussen 19.30 uur en 20.30 uur voor het laatst gezien in een speeltuin aan de Hertogenlaan en de Zonstraat. Een getuige zag daar rond 18.30 uur een volwassene en drie kinderen. Mogelijk weten zij meer over de verblijfplaats van de jongen.

De politie sloeg groot alarm omdat er geen verklaring gevonden kan worden voor de plotse verdwijning. Via Burgernet is een oproep geplaatst met een signalement van de jongen. Bij de zoekactie worden ook drones en een helikopter ingezet. Er werd intussen ook een ‘Amber Alert’ uitgestuurd.

Voetballen

De politie is ook op zoek naar een man die op het moment van de verdwijning van de jongen aan het voetballen was op het speelveldje waar het kind voor het laatst zou zijn geweest. De man wordt gezocht als getuige, benadrukt een politiewoordvoerster.

Behalve de man waren er gisteravond ook drie kinderen aan het voetballen op het speelveldje aan de Hertogenlaan en de Zonstraat in Kerkrade. De politie heeft hen inmiddels gesproken, maar nog niet met de man. Hij wordt dringend opgeroepen zich te melden, aldus de politie.

Rode jas en zwarte step

Gino is een blonde jongen met een lichte huidskleur en blauwe ogen. Hij is ongeveer 1,30 meter groot. Hij draagt waarschijnlijk een rode Nike Jordan-jas met zwarte mouwen, een rode Nike-pet, een lichtgrijze spijkerbroek en groene schoenen met een witte zool. Het kind had een zwarte step bij zich met rode handvaten en een rode voetenplank.

De step is donderdagavond rond 20.30 uur mogelijk gevonden bij een voetbalveld en een zwembad in Landgraaf, een gemeente enkele kilometers verderop. De politie onderzoekt of het inderdaad om de step van Gino gaat. De omgeving van de vindplaats wordt afgezocht op sporen en aanwijzingen.

De politie spreekt niet alleen met bewoners en getuigen, maar onderzoekt ook camerabeelden. Alle telefoons in de regio kregen een bericht over de verdwijning. Vermits Kerkrade aan de grens ligt, is ook de Duitse politie op de hoogte gebracht.

Wen zoekteam uit Duitsland gaat in de nacht van donderdag op vrijdag in Landgraaf zoeken naar het jongetje. Het gaat om Medical Service NRW, gespecialiseerd in het zoeken naar mensen en het geven van medische bijstand. De groep beschikt ook over zoekhonden.

“Nooit eerder weggelopen”

De familie van Gino vreest voor een ontvoering. “Hij is nooit eerder weggelopen. Hij was gewoon aan het spelen met nog een paar jongetjes”, zegt zijn zus Naomi.

Normaal woont Gino bij zijn moeder in Maastricht. Omdat zij ziek is en zijn vader uit beeld verdwenen is, verbleef hij nu al een week bij zijn zus in Kerkrade.

Om 17 uur startte een grote zoekactie in de buurt waar de jongen het laatst gezien is. Inmiddels zoeken zo’n veertig vrijwilligers in een bos bij Kerkrade en een aangrenzende woonwijk. Op Facebook wordt een oproep gedaan aan mensen om mee te zoeken.

Burgemeester Petra Dassen-Housen van Kerkrade reageerde donderdagavond op de zoektocht. In een tweet sprak ze van “een ongelooflijk moeilijke situatie” voor de familie, die ze veel sterkte toewenste. “We hopen uit de grond van ons hart op een goede afloop.”

Een groep van ongeveer tachtig tot negentig vrijwilligers is donderdagavond laat ook in Landgraaf gaan zoeken naar de vermiste Gino, aldus een woordvoerster van de groep.