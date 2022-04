Nederlandse bank biedt excuses aan voor historische banden met slavernij

Sinds 2020 onderzocht het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) de betrokkenheid van voorgangers van ABN AMRO bij slavernij. Een van die voorlopers was Hope & Co, in de achttiende eeuw opgericht door de Amsterdamse broers Thomas en Adrian Hope. Het bankiershuis verstrekte in de achttiende eeuw leningen aan plantages waar slaafgemaakte personen werkten. Diezelfde plantages dienden vaak als onderpand voor die leningen, inclusief de duizenden slaven die daar gedwongen arbeid verrichtten. Hope & Co kreeg zeker twee plantages en daar wonende slaafgemaakte personen uiteindelijk in zijn bezit, blijkt uit het historisch onderzoek. De bank bemoeide zich ook actief met de bedrijfsvoering van plantagehouders, waarbij de firma er soms op aandrong slaafgemaakte personen te kopen of te verkopen.