Nederlands onderzoek toont aan dat effectiviteit Johnson & Johnson-vaccin tegen deltavariant na 3 maanden is toegenomen

Het bewuste vaccin is vier weken na de prik bij mensen van 50 tot en met 69 jaar voor 50 procent effectief tegen infectie met het virus. Na drie maanden is dat opgelopen tot ongeveer 75 procent, aldus het RIVM.



De effectiviteit tegen infectie met de deltavariant loopt voor de mRNA-vaccins (Pfizer en Moderna) juist terug naarmate de tijd verstrijkt sinds de laatste vaccinatie. Twee weken na de tweede prik beschermen de vaccins tussen de 75 en 90 procent tegen besmetting. Dat neemt in zes maanden af tot 70 tot 80 procent. Voor mensen boven de 70 jaar zijn de percentages lager.

Het RIVM keek naar data van begin juli tot begin december. Het instituut onderzocht mensen die zich lieten testen vanwege klachten of omdat dat moest na bron- en contactonderzoek. Tot december was de deltavariant dominant in Nederland. De omikronvariant van het virus is nu in opmars en zal volgens voorspellingen de overhand gaan krijgen.

Hoe het kan dat de effectiviteit van het vaccin van Johnson & Johnson toeneemt in de eerste maanden na de prik, kan het RIVM nog niet precies zeggen. "Het mechanisme is nog niet helemaal opgehelderd", aldus een woordvoerder. Wel is het volgens het instituut "in lijn met wat we immunologisch zien".