Nederlanders besmet met Britse mutatie hadden geen band met VK: “Onderzoek wijst erop dat Britse mutatie al rondgaat in Nederland”

De Britse en de Franse autoriteiten zijn overeengekomen dat vrachtverkeer aan de Britse zijde van het Kanaal Frankrijk weer in kan. Voorwaarde daarbij is dat er een sneltest bij de vrachtwagenchauffeurs wordt afgenomen, waarvan de uitslag negatief moet zijn. Ook Fransen en andere EU-burgers in Groot-Brittannië mogen vanaf vandaag weer naar Frankrijk reizen, maar alleen met een negatieve coronatest. In Duitsland is ondertussen een record aantal overlijdens op een dag tijd genoteerd, terwijl bij ons de dagelijkse stijging van het aantal besmettingen verder vertraagt. Herlees hier onze liveblog van woensdag 23 december.