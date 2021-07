Nederlander wint Europese titel in voetbalgame FIFA 21

Prijzen tot 23.000 euro voor enkele vlucht naar Australië na verlaging aantal toegelaten reizigers

12:25 Australië laat vanaf 14 juli nog maar 3.000 reizigers van commerciële vluchten per week binnen. Dat is een halvering ten opzichte van vandaag, en slechts een fractie van de 260.000 reizigers die vóór de pandemie in Australië wekelijks neerstreken. De verstrenging leidt tot peperdure prijzen voor vliegtickets, die de voorbije dagen opliepen tot 23.000 euro voor een enkeltje van Londen naar Sydney.