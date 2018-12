Nederlander Pascal won 1.026.000 euro: "Strooien met geld wil nog niet lukken” Hanneke Van Houwelingen

11 december 2018

12u17

Bron: AD 1 “Ich weur gek” appte Nederlands Limburger Pascal Hamers (31) zijn vrouw, vlak na de uitzending van het RTL4-programma Miljoenenjacht. Daar won hij 1.026.000 euro. Drie maanden later is huize Hamers qua uitgaven nog hetzelfde als voorheen.

Met één miljoen en zesentwintigduizend euro had Pascal Hamers kunnen leven als God. Hij had een vrijstaand huis kunnen kopen met een jacuzzi in de tuin, 15 Tesla’s of 885 Iphone Xs. Maar nee, de kersverse miljonair kocht een auto (wél een Audi a4) en twee nieuwe broeken. De woonkamer in het Zuid-Limburgse dorpje Meerssen is nog precies hetzelfde.

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN