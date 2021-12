Nederlander denkt liefde van zijn leven te hebben gevonden, maar wordt opgelicht voor 1,7 miljoen euro

Elkaar leren kennen via een datingapp, na een tijdje bij elkaar intrekken en vol spanning uitkijken naar een huwelijk. Het klinkt als een typisch modern liefdesverhaal, maar dat draaide even anders uit voor een man van middelbare leeftijd uit Utrecht.

De man uit Utrecht werd verliefd op de 17-jarige Kristina die hij had leren kennen via de datingapp Badoo. Vreugde alom toen de familie van het meisje hem beloofde dat hij met haar mocht trouwen zodra ze 18 werd. In de tussentijd besloot de man al in te trekken bij zijn schoonfamilie, die steeds veeleisender werd en hem vroeg om dure spullen voor hen te kopen. De verzoekjes liepen stilaan uit de hand en uiteindelijk werd de man zelfs door hen bedreigd en afgeperst.

Toen de man er genoeg van had en aangifte deed bij de politie, had hij volgens de Nederlandse publieke omroep NOS al 1,7 miljoen euro kwijtgespeeld aan onder andere dure horloges en zelfs goudstaven.

Ook had hij tienduizenden euro’s afgestaan aan de familie om te investeren in hun villa in Italië. Daarnaast werd hij verplicht zijn huis in Kampen, in de Nederlandse provincie Overijssel, te verkopen en het geld te storten naar een Belgische rekening.

De politie heeft intussen acht personen aangehouden, waarvan er twee in voorlopige hechtenis zitten. Alle verdachten behoren tot dezelfde familie. Het meisje dat de man had leren kennen via de datingsapp heeft intussen geen contact meer met haar familie en is ondergebracht op een veilige plek, wat doet vermoeden dat ze niets met de afpersingszaak te maken had.

