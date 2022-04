Nederland zoekt z'n eigen Maxim: Vlaamse spelontwerper (11) gezicht van nationale campagne bij noorderburen

LIVE. “10.000 tot 20.000” Wag­ner-huurlingen en Syrische en Libische strijders aan zijde van Rusland

De Russische soldaten die de Oekraïense havenstad Marioepol zijn binnengevallen, hebben een eenzijdig staakt-het-vuren afgekondigd. Er is ook een humanitaire corridor ingesteld voor de Oekraïense strijders die zich in de omsingelde staalfabriek Azovstal bevinden. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Eerder bevestigde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de start van het offensief van Moskou tegen Oost-Oekraïne. “Russische troepen zijn de slag om Donbas begonnen, iets waar ze zich al lang op voorbereiden. Een heel groot deel van het Russische leger is nu gewijd aan dit offensief”, zei hij in een verklaring die werd uitgezonden op Telegram. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.

