Nederland test hoe je dancefestival veilig organiseert in coronatijd

Het proefevenement vindt plaats op het terrein van het festival Lowlands in Biddinghuizen, in de provincie Flevoland. De bezoekers hebben maximaal 48 uur van tevoren een coronatest ondergaan en moeten bij binnenkomst hun temperatuur laten opmeten. Ter plekke worden de bezoekers gevolgd door een bewegingssensor om achteraf te meten hoeveel contact ze met anderen hebben gehad.

Voordat de coronacrisis uitbrak, was optreden voor Reinier dagelijkse kost. De dj reisde zo’n vier dagen per week over de hele wereld om te draaien, drie dagen zat hij thuis. Ter voorbereiding op zijn set heeft Reinier dus een jaar aan muziek liggen, maar hij heeft ‘maar’ 75 minuten draaitijd. “Dan moet je afwegingen maken: wat ga ik draaien en wat niet?”, vertelt hij. “Maar dat is ook heel leuk. Het is een beetje zoals bij m’n eerste show. Ik deed lang alles op automatische piloot, ik wist wat het publiek lekker vond. Nu denk ik weer opnieuw na over de keuzes die ik maak.”