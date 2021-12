Nederland stevent af op harde lockdown: hoe kwam het zover? “Het verbaast me dat ze zo snel willen schakelen”

Showbizz Ex-k3'tje Kristel Vebeke zingt niet meer: “Zelfs niet meer in de douche”

Voor Julia is het nog maar het prille begin van K3, maar voor Kristel Verbeke (46) liggen haar jaren in de meidengroep al even achter zich. Hoewel ze maar liefst zeventien jaar zingend door het leven ging, laat het voormalige K3'tje haar zangstem nu achterwege. “Ik zing zelfs niet meer onder de douche. Het is echt gewoon op”, vertelt ze in Het Nieuwsblad.

