Nederland gaat coronamaatregelen versoepelen: “Een groot risico”, zegt viroloog Marc Van Ranst

HET DEBAT. Hoelang moeten we maatrege­len nog volhouden? Dit is jullie mening

11 november Voor het eerst sinds lange tijd is er beterschap in zicht want het aantal nieuwe besmettingen daalt sinds enkele dagen, en de ziekenhuisopnames nemen sinds kort af. Reden om (binnenkort) de teugels te vieren? Of houden we toch nog beter vast aan de strenge maatregelen? Eerder lieten we de experts aan het woord. Nu is het jullie beurt: “Versoepelen of niet?” Dit is jullie mening.