Nederland en Denemarken gaan in zomer Oekraïense vliegers opleiden voor F-16

Politiek Ex-medewer­kers getuigen over 'divagedrag' Assita Kanko (N-VA): “Ik moest haar handtas dragen”

“Ik moest naar de droogkuis, haar handtas dragen en haar chauffeur spelen: ze behandelt medewerkers als vazallen.” Toen de flamboyante Assita Kanko eind 2018 overstapte van MR naar de N-VA, leek het een ideale transfer voor de Vlaams-nationalisten. Maar vier jaar later oogt het beeld minder rooskleurig en sluipt er twijfel over haar toekomst in de partij. Onze journalist sprak vier ex-medewerkers over het divagedrag van Kanko: “De werkweken in Straatsburg waren hels.”