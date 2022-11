Nederland bouwt komende tien jaar twee nieuwe kerncentrales in provincie Zeeland

TV ‘Bijltjes­dag’ bij VRT: reportage­maak­ster Annick Ruyts ontslagen op verjaardag, Phara de Aguirre ziet collega’s wenen op de gang

Bij de openbare omroep VRT vinden momenteel de gesprekken plaats met 41 medewerkers die eind dit jaar gedwongen moeten vertrekken in het kader van het transformatieplan. Het totale aantal ontslagen in de besparingsperiode tot 2025 is wel verder teruggedrongen tot 61 voltijdse equivalenten, zegt VRT-woordvoerder Bob Vermeir. Onder meer reportagemaakster Annick Ruyts deelde op haar Facebookpagina dat de openbare omroep haar aan de deur gezet heeft. Phara de Aguirre (61) beschreef op Twitter dat de aangeslagenheid onder de collega’s groot is.

20:32