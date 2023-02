Neanderthalers jaagden in groepen op enorme tot 4 meter hoge olifanten

Ook uitvaartme­de­wer­ker is knelpuntbe­roep: “Tijdens het wassen en verzorgen letten we echt op de details”

Nieuw in de lijst van knelpuntberoepen: de uitvaartmedewerker. ‘9 to 5’ is immers niets voor de dood en ook de nogal sombere bijklank schrikt af, maar wat houdt de job precies in? Laurens (28) en Amber (24) weten het: “Een overledene toonbaar maken voor een familie in rouw: mooier wordt het toch niet?”

