Neanderthalers jaagden in groepen op enorme tot 4 meter hoge bosolifanten

Paul Magnette wil na verkiezin­gen 2024 premier worden

Op papier is het nog ruim een jaar tot de volgende federale verkiezingen, maar PS’er Paul Magnette laat in een interview bij ‘Le Soir’ alvast het achterste van z’n tong zien. Hij wil premier worden. “Als in 2024 de socialistische partijen de grootste politieke familie vormen, met PS op kop, dan zal ik de verantwoordelijkheid niet afwijzen”, zegt de Carolo. Hij is begin maart de enige kandidaat om zichzelf op te volgen als PS-voorzitter.

9:51