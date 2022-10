NAVO houdt volgende week “boven ons land” jaarlijkse oefeningen in afwerpen van kernwapens

“Tot 3 keer zo krachtig als de atoombom op Hiroshima”: wat is een tactisch kernwapen en hoeveel heeft Rusland er zo?

Russisch president Vladimir Poetin voert de nucleaire dreiging op. Eerder deze week meldden verschillende internationale media dat Rusland een nucleaire trein richting Oekraïne stuurt. Volgens experts is in het opbod van militaire escalatie de volgende stap een kernproef. En wanneer het bestaan van het ‘moederland’ in gevaar komt, is volgens de Russische militaire doctrine de ultieme stap het inzetten van een tactisch kernwapen. Maar wat is juist het verschil met ‘gewone’ kernwapens? Hoeveel schade kan het aanrichten? En heeft ook België nog wapens achter de hand? Een overzicht van de zes meest gestelde vragen.

