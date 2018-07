Natuurpunt op uitstap naar Vogelsang 20 juli 2018

Natuurpunt 's Heerenbosch trekt op zaterdag 21 juli met de bus richting Vogelsang in Duitsland. Dat voormalige Belgische militaire domein is het kroonjuweel geworden van het Nationaal Park Eifel. "Het is een schatkamer van de natuur, met tal van vogels, planten en vlinders die bij ons zeer zeldzaam geworden zijn", zegt Geert Van Damme van Natuurpunt. "Er leven bijvoorbeeld ook wilde katten en zwarte ooievaars." Er wordt een natuurwandeling met mooie vergezichten aangeboden, maar er zijn ook diverse tochten die focussen op vogels, planten en insecten. Vertrek om 7 uur op de parking van het Administratie Centrum van Lebbeke, in de Flor Hofmanslaan. Meer informatie en inschrijven via geert.vandamme@meerskant.org. (DND)