Nachttrein vanuit Brussel naar Berlijn en Praag opnieuw uitgesteld, wél snelle trein tussen Parijs en Berlijn op komst

Openbaar vervoerEr zullen deze zomer nog geen nachttreinen rijden vanuit Brussel, via Amsterdam, naar Berlijn, Dresden en Praag. Een nieuwe richtdatum is er nog niet, zo staat op de website van de Nederlands-Belgische start-up European Sleeper. Dinsdag kondigde daarentegen Deutsche Bahn en zijn Franse tegenhanger SNCF aan een snelle en rechtstreekse treinverbinding tussen de hoofdsteden Berlijn en Parijs te plannen.

“Het blijkt helaas niet mogelijk om de nieuwe nachttrein Brussel-Amsterdam-Berlijn-Praag al in de zomer van 2022 te starten”, zo staat te lezen op de website. “Om teleurstellingen te voorkomen, geven we nog even geen nieuwe datum af.”

Initieel werd er gemikt op de lente van 2022, dat werd later “begin van de zomer”. Maar ook deze streefdatum wordt dus niet gehaald.

European Sleeper werkt voor de nachtelijke verbinding samen met de Tsjechische spooronderneming RegioJet.

De start-up zegt nog te werken aan andere nachttreinen. “We zien veel mogelijkheden richting het zuiden van Europa, maar een trein naar Scandinavië klinkt ook veelbelovend”, luidt het.

Momenteel rijdt er één nachttrein in België. De NightJet van de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB rijdt drie keer per week tussen Brussel (via Luik en Duitsland) en de Oostenrijkse hoofdstad Wenen.

Snelle rechtstreekse treinverbinding tussen Parijs en Berlijn op komst

Vanaf eind 2023 moeten deze treinen rijden, zei SNCF-topman Jean-Pierra Farandou dinsdag. In Straatsburg kondigden beide maatschappijen ook aan dat de 15 jaar geleden opgestarte hogesnelheidsverbindingen tussen beide landen uitgebreid worden.

“Het hogesnelheidsverkeer tussen Duitsland en Frankrijk is een uitstekend voorbeeld van hoe aantrekkelijke verbindingen het grensoverschrijdend verkeer per spoor stimuleren”, zei de CEO van de Deutsche Bahn, Richard Lutz.

Een snelle rechtstreekse verbinding tussen de twee hoofdsteden is logisch, vindt SNCF-baas Farandou. “We stellen vast dat de mensen alsmaar langere trajecten afleggen. Er zijn echt mensen die bereid zijn vijf, zes, zeven uur in een trein willen blijven zitten. Parijs-Berlijn is trouwens een traject van zeven uur. Enkele jaren geleden vonden we dat lang, en vreesden we niemand hiervoor warm te kunnen maken.” Vandaag noemt de SNCF de bezettingsgraad op de treinen Parijs-Milaan en Parijs-Barcelona “verbazingwekkend”.

Het plan is om in eerste instantie dagelijks een heen en terug in te leggen tussen Parijs en Berlijn, via Frankfurt. Eerder kondigde de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB al aan om, ook vanaf eind 2023, een nachttrein Parijs-Berlijn in te leggen. “Dat zal tegelijk gebeuren”, aldus Farandou.

Er lopen ook gesprekken over nog meer snelle verbindingen tussen Duitsland en bestemmingen in Zuid-Frankrijk. Vandaag rijden er per dag al zes treinen tussen Frankfurt en Parijs en vijf tussen Stuttgart en Parijs, waarvan er een van en naar München rijdt. Sinds tien jaar is er elke dag een trein tussen Frankfurt en Marseille. De Duits-Franse samenwerking was de voorbije 15 jaar goed voor zowat 25 miljoen reizigers.