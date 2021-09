Nachtclubs weer open en mondmaskerplicht vervalt grotendeels in Vlaanderen: deze regels gelden vanaf vandaag

Vanaf vandaag verdwijnt er weer een reeks coronamaatregelen. Zo wordt de mondmaskerplicht in Vlaanderen grotendeels opgeheven en mogen de discotheken en dancings hun activiteiten hervatten. In Brussel, waar de vaccinatiegraad achterophinkt, wordt de versoepeling van bepaalde regels uitgesteld tot midden oktober. Ook Wallonië houdt voorlopig nog vast aan de mondmaskerplicht. De lokale overheden behouden de mogelijkheid om strengere maatregelen te nemen wanneer de epidemiologische toestand op hun grondgebied dat zou vereisen.

Mondmaskers

Vanaf vandaag is het dragen van het mondmasker enkel nog verplicht op het openbaar vervoer en bij het georganiseerd collectief vervoer. Aan haltes in openlucht moeten reizigers dus geen mondmasker meer dragen, op het openbaar vervoer en in de stations en luchthavens wel nog.

Ook in de winkels en in de horeca verdwijnt de mondmaskerplicht, in Brussel en in Wallonië blijft het dragen van een mondmasker wel verplicht. Vanaf midden oktober wordt in Brussel bovendien het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) uitgebreid, naar onder meer de horeca. Vanaf vandaag verdwijnt in het Brussels Gewest wel het sluitingsuur van 1 uur voor nachtwinkels, evenementen en de horeca. Wallonië beslist later pas over een verruiming van het gebruik van het Covid Safe Ticket.

Ook in het onderwijs is het mondmasker in Vlaanderen verdwenen. Dat is vanaf nu ook het geval in het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs in Vlaanderen. In Vlaamse hogescholen en universiteiten in Brussel blijft het mondmasker wel nog verplicht.

Bij medische en niet-medische contactberoepen blijft het mondmasker in heel het land wel verplicht, net als bij diensten waarbij de afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden voor minstens 15 minuten. Bij kappers, schoonheidsspecialisten of de tandarts moet dus wel nog een mondmasker gedragen worden. En ook in de zorginstellingen blijft het mondmasker verplicht.

Bij evenementen, grote sportwedstrijden en andere bijeenkomsten van meer dan 500 personen (zonder toepassing van het Covid Safe Ticket) dienen zowel medewerkers als organisatoren een mondmasker te dragen.

Als de afstandsregel niet kan worden nageleefd, blijft het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen voor personen vanaf 13 jaar. Die aanbeveling geldt niet voor mensen die onder hetzelfde dak wonen en voor kinderen tot en met 12 jaar.

Discotheken en dancings

Vanaf deze maand mogen ook de dancings en nachtclubs weer open, voor het eerst sinds maart 2020. Zij moeten verplicht gebruikmaken van het Covid Safe Ticket. Ook wordt het mogelijk om evenementen met een publiek van minstens 500 personen binnen en van minstens 750 personen buiten te organiseren met gebruik van het Covid Safe Ticket (CST), en dus zonder mondmaskers en social distancing. In Brussel kan de evenementensector het CST gebruiken voor evenementen met meer dan 50 mensen binnen en 200 aanwezigen buiten. Vanaf vandaag is ook dansen in cafés weer toegelaten.

Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportwedstrijden en -trainingen en congressen

Het Overlegcomité besliste op 20 augustus dat evenementen met minder dan 500 personen binnen en met minder dan 750 personen buiten vanaf vandaag kunnen plaatsvinden zonder beperkingen wat betreft mondmaskers, social distancing en horeca.

Tot slot zullen de deelstaten en de lokale overheden vanaf vandaag de mogelijkheid hebben om het gebruik van het Covid Safe Ticket te verplichten voor de toegang tot publiek toegankelijke evenementen.

De deelstaten hebben vanaf vandaag de mogelijkheid om de organisatie van onder meer handelsbeurzen en congressen het gebruik van het Covid Safe Ticket toe te laten of te verplichten.

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photo News

Massa-evenementen

Het Overlegcomité besliste op 20 augustus dat het voor de organisatoren van evenementen (met een publiek van minstens 500 personen binnen en van minstens 750 personen buiten) vanaf vandaag mogelijk wordt om gebruik te maken van het Covid Safe Ticket.

Private bijeenkomsten

Vanaf vandaag mogen er maximum 500 personen binnen en 750 personen buiten aanwezig zijn. Deze maximale aantallen kunnen evenwel worden overschreden op voorwaarde dat toepassing wordt gemaakt van de modaliteiten die ook gelden voor de grotere evenementen.

Luchtkwaliteit

In de horecasector (inclusief danscafés), sportcentra (inclusief fitnesscentra) en de inrichtingen van de evenementensector (inclusief discotheken en dancings) dient nog steeds een luchtkwaliteitsmeter aanwezig te zijn. De meter dient duidelijk zichtbaar te zijn voor de bezoekers, tenzij er in een alternatief systeem wordt voorzien om de luchtkwaliteit te meten waarbij de resultaten van die meting publiek toegankelijk zijn.

De luchtkwaliteitsnorm voor de verschillende sectoren bedraagt nog steeds 900 ppm CO2. Wanneer deze waarde wordt overschreden, dient de uitbater te beschikken over een actieplan, opgesteld op basis van een risicoanalyse.

Er wordt een transitieperiode van minstens drie maanden voorzien.

Volledig scherm CO2-meter © Bollen

Andere regels in Brussel tot zeker 14 oktober

In Brussel blijven door de lage vaccinatiegraad verschillende regels nog gelden tot en met 14 oktober. Voor de horeca, in cafés en restaurants en voor professionele horeca-activiteiten tijdens private bijeenkomsten gelden nog verschillende maatregelen, zoals een afstand tussen de tafels van 1,5 meter; enkel zitplaatsen; hoogstens 8 personen per tafel; naleving van de plaatselijke voorschriften voor terrassen; verplicht dragen van mondmasker bij verplaatsingen binnen; en een geluidsniveau beperkt tot 80 dB in binnenruimten.

Voor erediensten en plechtigheden blijft het aantal personen beperkt tot 200 binnen en 400 buiten, met maskerdracht en social distancing en met naleving van eventuele specifieke protocollen. De gemeenten kunnen afwijkingen in het aantal deelnemers toestaan.

Reizen

Tot slot wordt het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) vanaf vandaag alleen nog elektronisch aan te bieden. Het wordt wel mogelijk om het formulier langer op voorhand in te vullen, tot 180 dagen voor je terugkeert naar België.

Reizigers die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen in de lijst van veilige landen, mogen enkel een niet-essentiële reis naar België maken indien zij in het bezit zijn van een vaccinatiecertificaat.

Aangezien de vaccinatieleeftijd van land tot land verschilt, wordt voortaan ook uitdrukkelijk voorzien dat personen tot en met 17 jaar zonder vaccinatiecertificaat mee kunnen reizen met een begeleider die wel in het bezit is van een vaccinatiecertificaat. Deze minderjarigen dienen, vanaf de leeftijd van 12 jaar, wel nog steeds te beschikken over een test- of herstelcertificaat. Deze maatregel treedt in werking op het ogenblik van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

