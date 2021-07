Nabestaanden: ‘Peter heeft geknokt tot het einde’

OVERZICHT. Aantal besmettin­gen blijft fors toenemen, ziekenhuis­op­na­mes stijgen niet

11:04 De coronabesmettingen blijven fors de hoogte ingaan. De incidentie van het coronavirus, die het aantal bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners in de voorbije veertien dagen weergeeft, is in België weer boven de 100 gestegen. Tegelijkertijd neemt het aantal ziekenhuisopnames niet toe. Dat blijkt uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. Intussen is in ons land de kaap van 5 miljoen volledig gevaccineerde mensen gerond en in Vlaanderen die van 3 miljoen.