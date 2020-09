Exclusief voor abonnees

Na zes maanden leven met corona, hoe gaat het komende half jaar eruitzien?

Esther De Leebeeck

12 september 2020

06u35

10

"We moeten nog één winter verstandig doorkomen." En dan kunnen we volgend jaar weer kerst vieren "zoals we dat gewoon zijn", zei epidemioloog Pierre Van Damme (UA) deze week. Maar wat is dat dan, zo'n 'coronawinter'? Eentje waarin u zich warm zal moeten kleden, want wie nog iets wil ondernemen, zal dat buiten moeten doen. Kerstmarkten, carnaval, horeca... Een vooruitblik op de komende zes maanden.