Exclusief voor abonnees Na verwoestend vuur brengt regen soelaas én ellende in Australië Cycloon dreigt verschroeide gebieden te doen overstromen Luc Beernaert

11 februari 2020

16u20 0 In Australië worden de bosbranden in snel tempo gedoofd door de stortregens van de voorbije dagen. Die zorgen echter voor nieuwe ellende, met overstromingen en stroomuitval. De komende dagen wordt er nog meer zware regen verwacht. Die worden op de hielen gezeten door een tropische cycloon die nog meer schade zou kunnen aanrichten. De bosbranden en het coronavirus houden de toeristische sector in een wurggreep. De kost van de branden is astronomisch: volgens sommige experts kan die oplopen tot 60 miljard euro.

Stortregens over de hele oosten van het land zullen wellicht tegen eind deze week alle nog actieve bosbranden in de dichtstbevolkte staat New South Wales geblust hebben.

De regen heeft daar al twee van de grootste en langst brandende vuurhaarden gedoofd en de autoriteiten hopen dat de extra regen de komende dagen de resterende 24 branden zal blussen. Vier daarvan branden nog ongecontroleerd. Begin januari, op het hoogtepunt van de crisis, bestreden brandweermannen in New South Wales nog 150 vuurhaarden die samen een front van 6.000 km lengte vormden. In de naburige deelstaat Victoria werden gisteren nog 20 branden bestreden, tegenover 60 enkele weken gelden. In Queensland blijft nog één brandhaard actief, in South Australia negen.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis