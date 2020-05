Na knuffelberenjacht op straat nu ook op jacht in een achtbaan JOBR

28 mei 2020

17u14 3 Knuffelberenjachten zijn razend populair in deze coronatijden. Mensen verstoppen knuffelberen in de auto of achter het raam, en kinderen gaan er gedreven naar op zoek. Allemaal met het doel zo veel mogelijk knuffeldieren te spotten.

Die rage is ook Walibi Holland niet ontgaan. Het attractiepark in het Nederlandse Biddinghuizen plaatste een filmpje online waarin tientallen pluchen beren in een achtbaan te zien zijn. De knuffeldieren maken een ritje in de achtbaan UNTAMED. De bedoeling hiervan is dat Facebookvolgers van Walibi Holland nu gaan raden hoeveel knuffelberen er in totaal in de achtbaan zitten.

Wie zelf een gokje wil wagen naar het aantal knuffeldieren in de achtbaan, vindt het filmpje hieronder.



