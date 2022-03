Na honderd jaar is lynchen een haatmisdrijf in de VS

Oekraïne geeft medaille aan grenswacht van Slangenei­land die “go fuck yourself” zei tegen Russisch marine­schip

De Oekraïense soldaat Roman Hrybov heeft een medaille gekregen nadat hij - en twaalf andere militairen op Slangeneiland - hadden geweigerd om zich over te geven aan Rusland. Toen een Russisch marineschip het eiland eind februari naderde en de militairen opriep om zich over te geven, sprak Hrybov de inmiddels legendarische woorden: “Russisch marineschip, go fuck yourself.”

29 maart