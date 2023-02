Na enorm succes ChatGPT: Google lanceert gelijkaardige chatbot ‘Bard’

Als we analisten mogen geloven, is de artificieel intelligente chatbot ChatGPT van start-up OpenAI een enorm succes. Met 100 miljoen gebruikers twee maanden na lancering zou het de snelst groeiende internetapp voor consumenten ooit zijn. Dat zorgt voor zenuwachtigheid bij Google en dus maakt de technologiegigant een bocht: binnenkort is een gelijkaardige chatbot bruikbaar voor het brede publiek. ‘Bard’ wordt eerst in beperkte kring getest. Ook brengt Google meer AI naar haar zoekmachine.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Instagram had er 2,5 jaar voor nodig, Tiktok deed het op negen maanden, maar ChatGPT zou in januari, acht weken na lancering, al aan 100 miljoen maandelijks actieve gebruikers zitten. “We kunnen ons geen internetapp voor consumenten herinneren die de afgelopen twintig jaar zo snel gegroeid is”, schrijven analisten van grootbank UBS, aldus persagentschap Reuters.

KIJK. Dit is Sam Altman (37), het brein achter ChatGPT.

De experimentele chatbot van OpenAI heeft zo Google op haar grondvesten doen daveren. Volgens ‘The New York Times’ heeft het management daarom een ‘code rood’ afgeroepen. De vrees bestaat dat ChatGPT zo goed vragen kan of zal kunnen beantwoorden dat het een directe concurrent van de dominante zoekmachine zal worden. Die is nog steeds van levensbelang voor de inkomsten van het internetbedrijf. “Een leidinggevende van Google noemde het een kantelpunt voor de toekomst van Google”, schrijft de Amerikaanse krant.

‘Bard’

Er wordt nu een eerste stap gezet om de strijd aan te gaan met ChatGPT. ‘Bard’ is een AI die ook in gesprekvorm zal kunnen werken. Daarvoor gebruikt Google haar Language Model for Dialogue Applications of LaMDA. Op de jaarlijkse conferentie Google I/O in 2021 demonstreerde CEO Sundar Pichai de mogelijkheden door een gesprek met de dwergplaneet Pluto en een papieren vliegtuigje te tonen. De demo is hieronder te bekijken.

‘Bard’ in eerste instantie te testen zijn door een beperkte groep mensen. De komende weken plant Google de chatbot openbaar te stellen voor het brede publiek. Om te besparen op rekenkracht waardoor meer gebruikers ermee aan de slag kunnen, zal een afgeslankte versie van LaMDA gebruikt worden voor ‘Bard’.

Hoe krachtig de chatbot zal zijn, is dus nog koffiedik kijken. Google benadrukt dat de feedback van gebruikers zal worden ingezet om de chatbot correcte informatie te laten weergeven. Dat is een grote kritiek op ChatGPT: die kan antwoorden geven die compleet fout zijn, zonder daarvan enige indicatie te geven. “Het is van kritiek belang dat we deze ervaringen in de wereld brengen op een gedurfde en verantwoorde manier”, schrijft Pichai in z’n blogpost.

Volledig scherm 'Bard', de chatbot van Google die moet concurreren met ChatGPT, aan het werk. © Google

Nog meer AI in de zoekmachine

Google gebruikt al een tijdje artificiële intelligentie in haar brede gamma aan apps en websites. Zo zijn er computermodellen die helpen om zoekopdrachten te begrijpen. Het bedrijf wil verder gaan dan feitelijke antwoorden op vragen geven.

Volledig scherm De zoekmachine van Google met een extra vleugje artificiële intelligentie. © Google

Zo zou AI ervoor moeten zorgen dat Google verschillende antwoorden op complexere vragen kan samenvatten in een korte tekst, met daarbij links naar onder andere artikels over het onderwerp. Die functionaliteit heeft nog geen concrete lanceerdatum gekregen.

Hete adem van Microsoft in de nek

ChatGPT is ontwikkeld door OpenAI en die start-up krijgt een pak geld — zo’n tien miljard dollar — toegestopt door Microsoft. Die techgigant probeert al jaren tevergeefs met Google te concurreren, maar zoekmachine Bing kon nooit een deuk in een pak boter slaan.

Volledig scherm Sam Altman, de CEO van OpenAI © REUTERS

The Verge kreeg echter vorige week screenshots toegestuurd die een nieuwe versie ervan tonen en die lijkt te werken op ChatGPT. Microsoft weigerde te reageren, maar het versterkt wel de geruchten dat het bedrijf de technologie wil gebruiken om Bing een duwtje in de rug te geven.