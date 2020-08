Na de moord nam braaf 'Yveske' (17) twee foto's van het lijk en ging hij naar de McDonald's (Het beste van de zomer, deel 10)

Hij werd door zijn twee opdrachtgevers een ‘win for life’ beloofd als hij de welgestelde Marcella Roelandt (79) “een kopje kleiner” zou maken. “Elk jaar 25.000 euro”. Het was voor de 17-jarige Yves N. voldoende om op woensdag 13 oktober 2004 naar het huis van de gepensioneerde marktkraamster uit Wetteren te trekken en haar met zwaar geweld om het leven te brengen. Zijn opdrachtgever Dirk V. (40) maakte er in de assisenzaal een ongeziene vertoning van: “Zijn ondervraging was een spektakel zoals ik maar zelden gezien heb in dertig jaar assisenhof”, blikt onze verslaggever Erwin Verhoeven terug op dat proces. Hij reconstrueert voor onze zomerreeks ‘Jonge moordenaars’ de gruwelijke feiten en de nasleep ervan.