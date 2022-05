Na de afgelasting van Encore en de gratis tickets in Moen: Krijgen we lege festivalweides te zien deze zomer?

Het zou de zomer van de knaldrang worden, maar muziekfestivals worden afgelast of zien zich genoodzaakt gratis tickets weg te geven. Is de Vlaming het festivalgevoel kwijt? “Het is een uitdagende zomer, maar ik maak me geen zorgen”, zegt Serge Platel van de festivalfederatie.

Wegens een tegenvallende ticketverkoop werd het gloednieuwe festival Rock Werchter Encore vorige week afgelast. De artiesten op de affiche verhuisden naar het (nog steeds niet uitverkochte) TW Classic. Het West-Vlaamse Moen Feest, met kleppers als James Blunt en Bazart op de affiche, kondigde aan dat tickethouders gratis een extra festivalganger mogen meenemen - om de wei toch maar gevuld te krijgen. Van alle Vlaamse festivals is er voorlopig haast geen enkel uitverkocht. Het had nochtans de zomer van de bevrijding moeten worden, na twee zomers vol coronamaatregelen. Wat is er aan de hand?

Jong publiek

Volgens Serge Platel van de Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen is er geen reden tot paniek. “Buiten de Tomorrowlands en Werchters zijn festivals zelden reeds in de maand mei uitverkocht. In de loop van de zomer loopt de verkoop nog door.” Rock Werchter (eind juni) en Tomorrowland (midden juli) zijn volledig uitverkocht. Voor Graspop, dat binnen drie weken plaatsvindt, zijn bijna alle tickets al weg.

Quote “Alle uitgestel­de trouwfees­ten en uitgestel­de spaghetti-avon­den komen er nu aan en mensen gaan massaal op reis. En ze kunnen helaas maar op één plek tegelijk zijn” Serge Platel, Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen

De verkoop bij de Vlaamse festivals gaat volgens Platel helemaal niet zo slecht als wordt gepercipieerd. “Hoe jonger het publiek is, hoe vlotter het gaat. Dancefestivals doen het ook erg goed deze zomer. Festivals als Ostend Beach zullen niet klagen, hoor. Het oudere publiek is meer terughoudend na twee jaar corona, daardoor is de verkoop wat trager op gang gekomen.”

Toch geeft Platel toe dat het een uitdagende zomer wordt. “We zijn niet blind voor de realiteit. Het wordt een zomer vol evenementen. Niet alleen muziekfestivals, maar ook privé-evenementen. Alle trouwfeesten die al twee jaar worden uitgesteld komen er nu aan, net als de uitgestelde spaghetti-avonden. Mensen zullen massaal op reis gaan nu het weer mag. Helaas kunnen mensen maar op één plek tegelijkertijd zijn.”

Lagere koopkracht

Is er misschien ook sprake van een overaanbod? Core, Encore, Live is Live, Hear Hear!: de nieuwe festivals schoten deze zomer plots als paddenstoelen uit de grond. Van een nieuwe generatie festivals wil Platel echter niet spreken: “Het gaat vooral over grote festivals die uitbreiden.” Encore is inderdaad van Rock Werchter, Core wordt georganiseerd door Rock Werchter en Tomorrowland. Hear Hear! is dan weer een extra festivaldag van Pukkelpop. Live is Live is het geesteskind van het grote boekingskantoor FKP Scorpio. Geen enkele van die festivals is uitverkocht, Encore werd zelfs geannuleerd. De vraag is maar of we ze volgend jaar nog terugzien.

Rock Werchter trok de prijs van een combiticket dit jaar op van 243 naar 266 euro, Pukkelpop ging van 204 naar 245. Terwijl de ticketprijzen duurder worden, daalt de koopkracht van de Vlaming door de stijgende brandstofprijzen en inflatie. “We zullen pas aan het einde van de zomer zien welke invloed die lagere koopkracht heeft gehad”, zegt Platel. “Mogelijks is er invloed op de opkomst en het uitgavenpatroon. Op restaurants zullen mensen misschien een dessertje minder bestellen, mogelijks skippen ze ook eens een avondje festival.”

Grote namen

Het afgelaste Werchter Encore had Florence & The Machine op de affiche, op Moen Feest zal wereldster James Blunt optreden. Toch viel de ticketverkoop bij beide festivals tegen. Is een grote naam anno 2022 niet meer genoeg om publiek te lokken? “Er zijn namen die sowieso verkopen”, benadrukt Platel, “maar ik geloof niet dat één naam een wei kan doen volstromen. Veel mensen komen naar een festival zonder te weten wie op het podium staat. Ze komen voor de sfeer en om mensen tegen te komen. Vaak is een lang lopend festival ook gewoon traditie geworden.” Het bescheiden Clamotte Rock in Herenthout is zo’n voorbeeld: voor zijn 25ste editie verwacht het komend weekend een quasi uitverkocht festivalterrein.

In plaats van op grote artiesten ligt de focus volgens Platel steeds meer op beleving. “Die trend werd tien jaar geleden ingezet door Tomorrowland. Intussen is een festival niet meer gewoon een podium met een artiest op, maar draait het ook om de sfeer, culinaire ervaring of kunst. Kijk naar Rock Werchter.” Ook Rijvers Festival in Lievegem, bij Gent, focust op die totaalbeleving. Dat werpt vruchten af. “Er is dit jaar een gigantisch aanbod, mensen moeten in tijden van inflatie keuzes maken”, zegt woordvoerder Frederik Verhasselt. “Wij focussen op een totaalbeleving: om elke hoek moet er een verrassing zitten. Mensen kunnen hun favoriete influencers ontmoeten bij ons en we zetten heel erg in op gezinnen: terwijl de zoon naar Snelle en de dochter naar Camille kijken, kan de vader bijvoorbeeld van Absynthe Minded genieten en de moeder van Clouseau.” En dus loopt de ticketverkoop bij Rijvers zowaar drie keer zo goed als andere jaren - het is dus niet enkel kommer en kwel in de festivalwereld.

