Na dagen van stijgingen duikt Europese gasprijs weer richting de 200 euro

Oudste hart ter wereld ontdekt in prehistori­sche vis

Wetenschappers hebben een hart ontdekt dat maar liefst 380 miljoen jaar oud is. Het hart is bewaard gebleven in de fossielen van een uitgestorven prehistorische vis, gevonden in West-Australië. De onderzoekers spreken van een sleutelmoment in de evolutie van het orgaan bij gewervelde dieren, inclusief de mens.

13:08