Na bijna twee jaar zal het Overlegcomité niet langer de touwtjes in handen hebben

Miljoenen­roof in Amsterdam beraamd in apparte­ment in Antwerpen

Een bende van professionele criminelen maakte vorig jaar miljoenen buit bij de overval op een goudtransport in Amsterdam. De meesten van hen zijn na een wilde achtervolging opgepakt, maar vier bendeleden konden ontkomen - samen met een deel van de buit. Het spoor leidt naar appartementen in Antwerpen en Zaventem. De Nederlandse politie toont ook voor het eerst beelden van de overval, en van vier verdachten via ons programma ‘Faroek’. Eén van de verdachten is een Belg, mogelijk komen de drie anderen ook uit België of uit Frankrijk.

1 maart