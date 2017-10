Na 9 jaar eindelijk schadevergoeding voor twee verongelukte kindjes

Meer dan 9 jaar heeft het geduurd voor Danny Vermeiren (48) en Lesley Cornand (40) uit Bornem de schadevergoeding kregen voor hun twee kindjes die in 2008 stierven in een verkeersongeval. Nochtans duidde de rechter een jaar later al de aanrijder aan als de enige schuldige.