Na 22/3 herkende hij haar niet meer. Nu zijn ze getrouwd CMA

05u00 0 Jan Aelberts Na de aanslag op de metro in Maalbeek herkende Brusselaar Jimmy (40) zijn eigen vriendin Ely (39) niet meer. Een stuk metaal van de spijkerbom doorboorde zijn hoofd en hij belandde in een coma.

Na de aanslag op de metro in Maalbeek herkende Brusselaar Jimmy (40) zijn eigen vriendin Ely (39) niet meer. Een stuk metaal van de spijkerbom doorboorde zijn hoofd en hij belandde in een coma. Pas na 44 dagen werd hij wakker. Zijn linkerkant was verlamd en uit zijn rechteroog zou hij nooit meer kunnen zien. Maar Ely twijfelde niet: ze bleef. Nu is het koppel getrouwd. Jimmy, die nog volop aan het revalideren is, zat in een rolstoel op het feest. "Maar gedánst dat ik heb!" (CMA)





Hoe verloopt het herstel van Jimmy en welke impact heeft dit proces op het gezinsleven? Hoe beleefden Jimmy en Ely hun huwelijk? Lees het hele verhaal in HLN+ , exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!