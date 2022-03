N-VA-voorzitter Bart De Wever: “Poetin doet denken aan Hitler”

N-VA-voorzitter Bart De Wever is diep geraakt door de oorlog in Oekraïne. Tegelijk toont hij zich ook bezorgd. “Als er één Russische tank de grens van een NAVO-land overschrijdt, dan zijn we formeel in oorlog”, aldus De Wever in ‘De Zondag’. De Antwerpse burgemeester legt in het interview ook uit waarom Russisch president Vladimir Poetin hem aan nazileider Adolf Hitler doet denken.

De Wevers familie heeft al vele jaren een warme band met het Oekraïense volk, klinkt het vandaag in de krant. “Toen het IJzeren Gordijn viel, vond mijn vader het zijn plicht om naar het Oostblok te trekken en daar de mensen te helpen. Hij belandde in Lviv, een stad in het westen van Oekraïne, waar hij ook vrienden maakte.”

Net vandaag werd deze stad nabij de grens met Polen getroffen door bombardementen. Bij een Russische aanval op het Internationaal Centrum voor Vredeshandhaving en Veiligheid vielen zeker 9 doden en 57 gewonden.

Het geweld in Oekraïne raakt De Wever diep, maar vreest hij ook een wereldoorlog? “Je moet daar bezorgd over zijn”, zegt hij in ‘De Zondag’. “Als er één Russische tank de grens van een NAVO-land overschrijdt, dan zijn we formeel in oorlog. Dat is artikel 5 van de NAVO.” Toch denkt de Antwerpse burgemeester niet dat het zover zal komen. Volgens De Wever kan Rusland dat economisch en militair niet aan. “Dat is bijna een derdewereldland.”

Poetin vs. Hitler

De N-VA-voorzitter toont zich voorts ook bezorgd over de Russische president. “Poetin doet denken aan Hitler.” De gelijkenissen tussen de Duitse nazileider en het Russische staatshoofd zijn volgens De Wever groot.

Hij legt uit waarom: “Duitsland werd vernederd na de Eerste Wereldoorlog, Rusland na de Koude Oorlog. In beide landen trad een autocratische leider naar voren met een duidelijke ambitie: de vernedering ongedaan maken. In Duitsland was dat Hitler, in Rusland Poetin”.

Het zijn bovendien twee mannen die zelf ook de vernedering gevoeld hebben, vervolgt De Wever. Hitler was een soldaat en Poetin een KGB-agent. “Beiden gingen vervolgens onverwachts over tot irrationeel gedrag. Wat het Sudetenland was voor Hitler, was de Krim voor Poetin”, wijst de N-VA-voorzitter er nog op. “Dat zijn véél gelijkenissen.”

