Mysterieuze hepatitisuitbraak bij kinderen niet gelinkt aan Covid-19, wellicht wel aan een ander virus

Uit twee studies die onlangs gepubliceerd werden van de University of Glasgow en Great Ormond Street Hospital (GOSH) in Londen, die nog geen peerreview hebben ondergaan, blijkt nu dat AAV2 aanwezig was bij het overgrote deel van de kinderen met acute hepatitis die onderzocht werden. Dat was het geval bij de negen gevallen die de universiteit van Glasgow onderzocht en bij 94 procent of 16 van de 17 gevallen in de studie van GOSH.