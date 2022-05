Mysterieuze ‘flash crash’ schrikt Europese beurzen op

Volgens handelaars is de verkoopgolf in Europa zo goed als zeker het gevolg van een “flash crash” in Noord-Europa. Wat die flitscrash heeft veroorzaakt, is niet meteen duidelijk. Volgens beursuitbater Nasdaq Stockholm gaat het niet om een technische fout en is er ook geen sprake van een buitenlandse systeemaanval. “Het is duidelijk dat de oorzaak van de val een substantiële transactie is door een marktspeler”, aldus nog een woordvoerder van de beursuitbater.