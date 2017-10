Mysterie van 'brein' achter aanslagen 22 maart blijft onopgehelderd EB

20u54

Bron: Belga 4 Photonews / RV Oussama Atar, afkomstig uit Laken, wordt gezien als de echte organisator van de aanslagen van 22 maart 2016 op de luchthaven van Zaventem en in metrostation Maalbeek in Brussel. Voor verschillende leden van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart, blijft het geval Oussama Atar een mysterie. Dat is vandaag gebleken bij de voorstelling van het verslag van de commissie in de plenaire Kamer.

Oussama Atar, die afkomstig is uit Laken, wordt gezien als de echte organisator van de aanslagen van 22 maart 2016 op de luchthaven van Zaventem en in metrostation Maalbeek in Brussel. De Marokkaanse Belg werd in 2005 in Irak gearresteerd, opgesloten in de beruchte gevangenissen van Aboe Ghraib en Camp Bucca, in 2012 vrijgelaten en uitgewezen naar Brussel.

Hijzelf ontkent de organisator of inspirator van de aanslagen te zijn. Niettemin valt op dat hij een twintigtal keer in de gevangenis een bezoek bracht aan een neef van hem: één van de broers Ibrahim en Khalid El Bakraoui, die zichzelf opbliezen in Maalbeek en Zaventem.

Het verslag van de onderzoekscommissie rept er met geen woord over, maar uit bepaalde documenten is gebleken dat de Belgische autoriteiten vanaf 2006 zijn tussengekomen bij hun Iraakse collega's om zijn transfer en vrijlating te bekomen. Een van de voorwaarden die Irak aan zijn vrijlating had gesteld, was dat er geen paspoort zou worden afgeleverd. Intussen is gebleken dat hij er wel een bekwam.

Van de radar verdwenen

Atar is momenteel van de radar verdwenen en bevindt zich mogelijk in Syrië. Nogal wat vragen rijzen over zijn echte invloed op de terroristen, de rol die hij heeft gespeeld in de planning van de aanslagen en op de stappen die in België zijn ondernomen. Het is een van de drie dossiers die de onderzoekscommissie meer in het bijzonder tegen het licht heeft gehouden, naast die van de broers El Bakraoui en Abdeslam.

"Op verschillende vlakken blijft dat dossier een raadsel voor vele commissarissen", benadrukte ondervoorzitter Laurette Onkelinx (PS). Georges Dallemagne (cdH) vroeg zich af welke contacten "die terrorist heeft gehad met onze veiligheidsdiensten. Waar is hij? Waarom heeft men alles gedaan om Oussama Atar vrij te krijgen?"