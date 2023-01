Mysterie rond moord op dubbelgangster opgelost: “Bewijslast is overweldigend”

De Duitse politie heeft het mysterie van de zogenaamde ‘ dubbelgangersmoord ’ opgelost. Daarbij werd een vermiste jonge vrouw door haar ouders dood aangetroffen in haar wagen. Tot bleek dat het om een dubbelgangster ging. Het vermeende slachtoffer zit nu als dader in de gevangenis. Ze probeerde haar eigen dood in scène te zetten. “De bewijslast is overweldigend”, zegt de procureur.

KIJK. De ouders van de vermiste Shahraban K. vinden een lichaam van een jonge vrouw in de wagen van hun dochter en gaan ervan uit dat het om hun kind gaat

Het was op de avond van dinsdag 16 augustus dat in Ingolstadt - in de Duitse deelstaat Beieren - het lichaam gevonden werd van een jonge vrouw. Ze lag in de wagen van een vermiste 23-jarige schoonheidsspecialiste en aanvankelijk ging iedereen ervan uit dat zij het was. Het slachtoffer werd om het leven gebracht met tientallen messteken.

Verder onderzoek en een autopsie deden vragen rijzen over de identiteit van het slachtoffer. Uiteindelijk bleek het te gaan om iemand die alleen als twee druppels water op de vermiste Duits-Iraakse Shahraban K. léék. Die laatste werd kort daarna opgepakt op verdenking van moord, samen met een 23-jarige Kosovaar.

Identificatie

DNA-onderzoek en de identificatie van het lichaam door een vriend brachten aan het licht dat het slachtoffer de 23-jarige Algerijnse Khadidja M. was. Ze kwam uit Heilbronn in de deelstaat Baden-Württemberg, ongeveer 200 kilometer verderop. Het was niet meteen duidelijk wat haar relatie tot de verdachten was.

Volledig scherm De Duitse politie op zoek naar aanwijzingen in de buurt waar het slachtoffer gevonden werd. © Reporters / DPA

Het Duitse parket heeft aan ‘Bild’ bevestigd dat Sharaban K. in de week voor de moord via verschillende schuilnamen contact zocht met het slachtoffer. Bij een van die pogingen maakte ze het slachtoffer wijs dat ze mee mocht doen in een videoshoot van de Duitse rapper Lune. Toen ze die een berichtje stuurde, ontdekte ze echter dat daar niets van aan was.

Klus als model

Even later liep ze toch in de val toen ze te horen kreeg dat ze als model kon werken voor het kapsalon van Shahraban K. in de buurt van Ingolstadt. Het slachtoffer maakte op 16 augustus een afspraak. Shahraban K. en haar vriend Sheqir K. haalden de vrouw thuis op in Heilbronn.

“Het slachtoffer werd met een smoes uit de wagen gelokt in een bos en met een vijftigtal messteken om het leven gebracht”, zegt procureur-generaal Veronika Grieser in ‘Bild’. Het moordwapen is nog steeds niet teruggevonden en beide verdachten blijven zwijgen. “Maar de bewijslast is overweldigend”, aldus Grieser. “Het onderzoek toont aan dat Shahraban K. haar eigen dood in scène wilde zetten. Ze wilde onderduiken vanwege een familieruzie.”

Vorige week zijn twee nieuwe arrestatiebevelen uitgevaardigd. Shahraban K. en Sheqir K. zijn nu niet meer verdacht van doodslag, maar wel van moord. Ze riskeren een levenslange gevangenisstraf.

