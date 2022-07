Musk wil Twitter dan toch niet kopen: trekt bedrijf “ten oorlog” om deal van 44 miljard dollar door te laten gaan?

In een document ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC laat Elon Musk weten de overnameovereenkomst met Twitter te beëindigen en het sociaal medium dus toch niet wil overkopen voor 44 miljard dollar (omgerekend 43 miljard euro). Aan de basis van die beslissing ligt het conflict tussen Twitter en Musk over het aantal valse en spamaccounts op het netwerk.

“Op 8 juli 2022 stuurden de adviseurs van de rapportageplichtige (Elon Musk, nvdr) een brief naar Twitter (namens de rapportageplichtige) waarin zij Twitter formeel in kennis stelden van het feit dat de rapportageplichtige hun fusieovereenkomst beëindigt”, staat te lezen in het PDF-document.

De deal van zo’n 44 miljard dollar is voor Musk afgesprongen omwille van een “wezenlijke schending van meerdere bepalingen van de overeenkomst”. Musk beschuldigt Twitter ervan “valse en misleidende verklaringen” te hebben afgelegd waarop hij vertrouwde om de overnameovereenkomst af te sluiten. Hij zegt bovendien niet de nodige informatie te hebben gekregen over het aantal valse en spam-accounts, ondanks meerdere pogingen die terug gaan tot in mei. Volgens Twitter is vijf procent van het totaal aantal accounts vals, maar Musk gelooft dat het er veel meer zijn.

De gevolgen van Musks beslissing zijn niet meteen duidelijk. Volgens de overnameovereenkomst kan Musk een miljard dollar betalen aan Twitter als de deal niet doorgaat. Dat is echter onder strikte voorwaarden en experts zijn het er niet over eens of het conflict over spamaccounts voldoende is.

Volgens zakenkrant ‘The Financial Times’ zou Twitter “ten oorlog” willen gaan om de overname te doen slagen. Het bedrijf zou naar de rechtbank kunnen stappen om Musk alsnog te dwingen het bedrijf over te nemen of een boete te betalen. De voorzitter van Twitters raad van bestuur laat alvast weten er zeker van te zijn te zullen winnen in de rechtbank. Een einde van de Musk-Twitter-saga is dus nog niet in zicht.

