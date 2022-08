Musk verkoopt 6,9 miljard dollar aan Tesla-aandelen

Steeds meer mensen plaatsen alarmin­stal­la­tie ondanks daling aantal inbraken

In 2021 is het aantal alarminstallaties in particuliere woningen met meer dan 9 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de beroepsvereniging van de vergunde alarmcentrales ACA (Alarm Centrale Associatie), waarover Le Soir vandaag bericht. Nochtans is het aantal inbraken tussen 2011 en 2021 gehalveerd, van 70.045 inbraken naar 34.140.

6:19