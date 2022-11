Musk laat Twitteraars beslissen over terugkeer Trump: al 14 miljoen mensen brachten stem uit

Weernieuws IN BEELD. “Histori­sche sneeuw­storm” gijzelt noorden van VS: sneeuwta­pijt van meer dan 1,5 meter

De winter heeft zijn intrede gedaan in het noorden van de Verenigde Staten, rond de Great Lakes op de grens met Canada. Volgens nieuwszender CNN is in de omgeving van Buffalo, in de staat New York, al meer dan 1,5 meter sneeuw gevallen. De weerdienst in de regio waarschuwde zaterdag voor nog meer overlast. Er is sprake van een “historische sneeuwstorm” met “bijna nul zicht”.

19 november