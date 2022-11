Musk laat Twitteraars beslissen over terugkeer Trump: al 13 miljoen mensen brachten stem uit

Een van de twee dodelijke slachtof­fers van raketin­slag Polen begraven

In Polen is een van de twee dodelijke slachtoffers van de raketinslag in het grensgebied met Oekraïne begraven. De staatsbegrafenis voor de 62-jarige man vond plaats in het dorp Przewodow, met een militaire ceremonie, aldus het nieuwsagentschap PAP.

15:30