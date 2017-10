MULTILIVE: Robben zet Oranje vanaf stip op voorsprong - Moet Cristiano Ronaldo naar barrages?

GROUP A!



Tonight's fixtures:



¿¿¿ France vs. Belarus ¿¿¿¿

¿¿¿¿ Luxembourg vs. Bulgaria ¿¿¿¿

¿¿¿¿ Netherlands vs. Sweden ¿¿¿¿ pic.twitter.com/ZCiBHwyDIE

Sports Mole(@ SportsMole)