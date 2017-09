MULTILIVE Champions League: Lukaku heeft er al twee op de teller - PSG speelt Bayern van de mat - Hazard met knappe assist

17u52

PSG - Bayern

In deze multilive zit u ook gebeiteld om de klepper van de tweede speeldag op het kampioenenbal van nabij te volgen. Want PSG-Bayern München, dat is een finale avant la lettre. Vandaag nemen ze het tegen mekaar op in de groep van Anderlecht. Kapitaal versus Duitse stabiliteit.



Voor de Fransen wordt het zaak om de ego's opzij te zetten. Individuele kwaliteit is er in overvloed, nu nog een team vormen op het veld. Herinner u hoe Neymar en Cavani ruzie maakten om wie een strafschop mocht trappen tegen Lyon. Achteraf zouden ze zelfs met mekaar op de vuist gegaan zijn. Karaktertjes. De discussie tussen de twee spelers is niet onlogisch - het gaat de ronde dat ze allebei een clausule in hun contract hebben staan: 'Eén miljoen euro als je topschutter van Frankrijk wordt.'



Trainer Unai Emery suste gisteren. "We hebben veel spelers die een penalty kunnen trappen. Het zal erop aankomen wie zich er klaar voor voelt. Ik wil dat ze allebei hun verantwoordelijkheid durven nemen." Benieuwd wie vandaag de hoofdrol opeist. (FDZ)