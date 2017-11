MULTILIVE buitenland: Vermaelen in de basis voor topper tegen Valencia - City pas laat voorbij Huddersfield

19u38

Januzaj blinkt uit met goal en assist

Rode Duivel Adnan Januzaj heeft een assist en ook de 2-1 voor zijn rekening genomen in het duel tussen Real Sociedad en Las Palmas.

Met een scherpe voorzet zette Januzaj Willian Jose (31.) op weg naar de gelijkmaker. Met het hoofd had Tana (21.) de score geopend voor de bezoekers. In de tweede helft zette Januzaj (62.) de 2-1 op het scorebord. Een doorgekopte voorzet belandde in de voeten van de linkerflankspeler, die het overzicht behield en doelman Cruz Raul met een lage schuiver verschalkte. Jonathan Viera (67.), ex-Standard, profiteerde van een matige ingreep van Sociedad-doelman Rulli, die te ver uit zijn doel kwam, om de 2-2 te maken.