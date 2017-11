MULTILIVE buitenland: Schot van Messi overschrijdt de doellijn, maar scheidsrechter geeft geldig doelpunt niet - Cavani scoort wel

20u28

Eerste basisplaats in La Liga sinds januari 2016

Vermaelen stond op 23 januari 2016, op bezoek bij Malaga, voor het laatst in de basis in de Primera Division. Nadien maakte de Verminator nog enkele invalbeurten, maar sinds 12 maart 2016 kwam de blessuregevoelige centrale verdediger nog maar één keer in actie voor Barça. In de Copa del Rey speelde Vermaelen een maand geleden 90 minuten op bezoek bij derdeklasser Murcia (0-3). De 32-jarige Vermaelen speelde dit seizoen al meer wedstrijden voor de Rode Duivels (4) dan voor Barcelona (1). Bondscoach Roberto Martínez gunde de Antwerpenaar een basisstek in de oefeninterlands tegen Japan (1-0) en Mexico (3-3) en de WK-kwalificatieduels tegen Griekenland (1-2) en Bosnië-Herzegovina (3-4).