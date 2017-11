MULTILIVE buitenland: Kluivert jr. treft drie keer raak voor Ajax

14u21

Ajax-Roda JC

De Amsterdam ArenA heeft zich even de ogen uitgekeken op hekkensluiter Roda JC. De bezoekers kwamen in de Nederlandse hoofdstad op voorsprong, maar vooral na rust draaide Ajax de rollen om met een indrukwekkende tweede helft. Justin Kluivert - zoon van - was de grote held bij Ajax met drie doelpunten.