MULTILIVE buitenland: Arsenal doet het met late winner tegen Defour - Roma morst met punten na mep De Rossi

City gaat met achterstand de rust in

Verrassend ruststand in Engeland. Manchester City gaat op bezoek bij Huddersfield met een 1-0-achterstand rusten. Otamendi devieerde een voorzet in het eigen doel. Werk aan de winkel dus voor Kompany, De Bruyne en co. Laurent Depoitre staat tussen de lijnen bij de thuisploeg.