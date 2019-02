Mousa Dembele in China: "Ik kan al 'ni hao' zeggen” Jan Aelberts

15 februari 2019

21u21

Bron: AP 0

Mousa Dembele is sinds 17 januari in China. Daar zal hij op 2 maart zijn eerste wedstrijd spelen voor Guangzhou R&F. De taal is hij nog niet machtig, al leerde hij al wel zijn eerste woordjes met een app. “Ik kan al ‘ni hao’ zeggen”, aldus Dembele.