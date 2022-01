Motivatie om de maatregelen te volgen daalt, motivatiepsycholoog: “de coronabarometer kan perspectief bieden”

Dat is volgens biostatisticus Geert Molenberghs geen goed idee. “We hebben gisteren pas de coronabarometer ingevoerd”, stelt hij. “Onze aanpak is de voorzichtige. We schakelen in stapjes. Uiteraard zijn er al enkele versoepelingen gebeurd, ook in code rood. Dat is verstandig met wat we weten over omikron”.

Volgens Molenberghs is het de bedoeling dat er in code oranje van de coronabarometer nog gas wordt teruggenomen, maar dat er genoeg ruimte blijft voor evaluatie om wanneer het nodig blijkt te zijn toch nog te kunnen verstrengen. Als de cijfers nog meer de goede kant uitgaan, kan er uiteindelijk overgegaan worden op code geel.

“Dat is duidelijk voor de bevolking, al moeten we natuurlijk wel langer wachten,” zegt Molenberghs. Hij voorspelt dat België in de lente zal kunnen overschakelen op code geel.