Mosseloorlog in de supermarkt, en dat is goed nieuws voor jou

Winkels weldra langer open en verplichte sluitings­dag op de schop?

Er zijn politieke initiatieven om de openingsuren van winkels te verlaten - tot 22 uur - en de verplichte wekelijkse rustdag te schrappen. Gisteren was er hierover een hoorzitting in het parlement. Zelfstandigensyndicaat NSZ is alvast geen voorstander.

14 juli